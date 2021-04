FOTOD JA VIDEO ⟩ 11-aastane loomasõber Robert päästis hiirepoiss Tupsu

Robert ei osanud päris täpselt öelda kaua tal Tupsu olnud on ning millal ta täpsemalt ta leidis. Ent hiirt nähes hakkas tal kahju ja vanematega kokkuleppele saamine polnud ka eriti raske.

«Aitasin teda nii, et viisin koju ja panin ta puuri, ning tõin talle toitu ja juua nina ette, kuna ta ei liikunud,» rääkis Robert. Puuri võttis ta keldrist, see on ta ema vana hamstri puur.