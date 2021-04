Tänasel pressikonverentsil ütles Kaja Kallas, et kokkuvõttes ei ole Eestile vaja rohkem vaktsiinidoose kui neid on juba tellitud. «Meil ei ole vaja doose rohkem, aga meil on neid vaja kiiremini. Kõik need lahendused, mis aitavad meil teises kvartalis vaktsiine saada, on teretulnud,» ütles Kallas.