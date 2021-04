Rootsi loobub plaanist vaktsineerida kõik täiskasvanud juuni lõpuks

Vaktsiinitarned ei ole selle eesmärgi saavutamiseks piisavad ja see on tundunud kahtlane juba mõnda aega.

Esialgne eesmärk püstitati detsembris. Siis eeldati, et Rootsi saab juuni lõpuks üle 17 miljoni vaktsiinidoosi. Nüüd on selgunud, et tegelik kogus on sellest rohkem kui kuue miljoni doosi võrra väiksem.