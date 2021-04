Belgia politsei kähmles loata üritusel osalejatega

Kümned inimesed said vigastada ja 22 peeti kinni.

Brüsseli politsei eestkõneleja Ilse Van de Keere kinnitas uudisteagentuurile Associated Press (AP), et kinni võeti 22 inimest ja mitmed politseinikud said viga. Vigastada sai ka kaheksa üritusel osalenut, kellest kaks toimetati haiglasse.