Ajaleht: Belgrad ei võta üle EL-i Venemaa vastaseid sanktsioone

«Novosti allikate andmetel on meie ametikandjatele korduvalt väljendatud soovi, et oleks kena, kui Belgrad kui EL-i kandidaat järgiks antud juhul Brüsseli üldist poliitikat, kuid president Vučić keeldus selllest,» kirjutas ajaleht.

Analüütik Dragomir Anhelovići sõnul on Serbia Venemaa osas pideva surve all ja ei maksa loota, et see leeveneb naabermaade otsuse pärast järgida Brüsseli soovitust.

«Lääneriigid mõistavad, et meil on mure Kosovo ja Metohijaga, mis puudub piirkonna teistel riikidel ja et me ei kehtesta Moskvale sanktsioone, sest oma riigi terviklikkuse kaitseks vajame Venemaa tuge. Kui me toetaksime sanktsioone, oleks see reetmine, iseenda vastane samm,» ütles Anhelović.