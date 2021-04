UURING ⟩ Lähikontaktsetest jäävad alla poole eneseisolatsiooni

Värskelt valminud uuringu järgi on valmis end vaktsineerima 75 protsenti Eesti elanikest. Nende hulka liigituvad ka inimesed, kes on juba vaktsineeritud. See näitaja on alates jaanuari algusest pidevalt kasvanud. Kahe nädala eest oli valmis vaktsineerima 71 protsenti inimestest ning kuu aja eest 69 protsenti. Kasv on seotud nii vaktsineeritute hulga kasvuga, vaktsineerimises kahtlejate hulga vähenemise kui ka Covid-19 vaktsineerimisse negatiivselt suhtuvate inimeste osakaalu vähenemisega.

Jaanuari alguses väljendas 16 protsenti elanikest seisukohta, et nad ilmselt ei plaani end vaktsineerida Covid-19 vastu. Märtsi lõpuks on nende hulk vähenenud 10 protsendile. Kindlalt oli enda vaktsineerimise vastu jaanuari alguses 15 protsenti elanikest, märtsi keskpaigaks langes see näitaja 12 protsendi juurde ning püsis sel tasemel ka kuu lõpus. Jätkuvalt on mõnevõrra madalam muudest rahvustest inimeste valmisolek vaktsineerida – märtsi lõpus oli neist valmis vaktsineerima 63 protsenti.

Uuring peegeldab ka vaktsineeritusega hõlmatuse kiiret kasvu - pooleteise kuu eest märkis ennast vaktsineerituks 3 protsenti küsitlusele vastanutest. Märtsi lõpuks oli nende inimeste osakaal suurenenud ca 20 protsendini. Eestis on praeguseks vähemalt ühe doosiga Covid-19 vastu vaktsineeritud enam kui 211 000 inimest, mis moodustab ligi 19 protsenti täiskasvanud Eesti elanikest.

Turu-uuringute AS uuringujuhi Vaike Vainu sõnul võib selle tendentsi taga näha mitut põhjust. «Nakatumiste ja haiglakoormuse järsk kasv on toonud inimestele selgemalt nähtavale haiguse enda potentsiaalselt pikaajalised negatiivsed mõjud, rääkimata haiguse tõttu surnute hulga suurenemisest,» lausus Vainu.

«Oma osa on kindlasti ka vaktsiinide ning vaktsiine puudutava informatsiooni paremal kättesaadavusel, sealhulgas käimasoleval vaktsineerimiskampaanial,» ütles ta. «Juurdumas on arusaam, et vaktsineerimine on tõhusaim strateegia tavapärase elu juurde tagasi pöördumiseks.»

Ohutunne kaob

Veebruari algusest alates pidevalt tõusnud ja kahe nädala eest rekordiliselt kõrgele tõusnud ohutunne koroonaviiruse leviku suhtes on hakanud langema, kuid püsib jätkuvalt kõrgel. Värsketel andmetel peab olukorda kriitiliseks 69 protsenti elanikest, märtsi keskel oli vastav näitaja rekordiliselt kõrge 81 protsenti. Samal ajal on veidi langenud ka valmidus teha märkuseid piirangute eirajatele. Märtsi keskel oli 73 protsenti inimestest valmis läheduses viibivale ja piiranguid eiravale inimesele märkust tegema. Kuu lõpus oli nende inimeste osakaal 69 protsenti, mis on samas jätkuvalt kõrge näitaja.

Ametlike suuniste järgimise hoolsus jätkuvalt püsib – 77 protsenti elanikest järgib enda sõnul kõiki juhiseid ja 16 protsenti enamust. Eestlaste seas on suuniste järgimine parem kui mitte-eestlaste seas, kuid seda selgitavad suures osas erinevused tööhõives: mitte-eestlastest töötab suurem osa töökohtadel, kus kodukontoris töötamine pole võimalik.

Eneseisolatsiooni ei täideta

Märtsi lõpu uuring vaatas esmakordselt, kuidas käituvad koroonaviirusesse nakatunud ja lähikontaktsed. Uuringu järgi jäi vaid 74 protsenti viirusega nakatunutest oma nakatumisest teada saades isolatsiooni.