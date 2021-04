FOTOD ⟩ Kalle Laanet Malis: Euroopa lõunapiiri kaitse algab kaugemalt kui Vahemeri

Eesti, Prantsuse ja Tšehhi kaitseministrid kohtusid Bamakos Mali üleminekuaja presidendi Bah N'Daw’, asepresident kolonel Assimi Goïta ja kaitseminister kolonel Sadio Camaraga. Riigi juhtkonnaga kohtumisel rõhutas Laanet, et Eesti panus Mali julgeoleku tagamisse ja relvajõudude väljaõppesse on kindel. «Terrorismivastane võitlus, äärmusluse mahasurumine ja inimõiguste kaitse on oluline nii Mali kui ka Euroopa julgeolekut silmas pidades,» ütles Laanet.

Kõik kolm ministrit rõhutasid Mali juhtkonnaga kohtudes, et oluline on edasi liikuda Mali riigi poliitilise protsessiga ning järgmisel kevadel läbi viia demokraatlikud valimised. Laaneti sõnul peab taastama riigi institutsioonide kohalolu üle terve riigi ning suurendama pingutusi, et pakkuda oma kodanikele põhiteenuseid, sest inimeste heaolu parandamine vähendab ka terrorismi.

Mali juhid tänasid kolme kaitseministrit nende riikide panuse eest ning kinnitasid, et koostöö kohalike relvajõudude ja Malis teenivate liitlastega on suurepärane. Samuti andis president Bah N'Daw teada, et vaatamata tänasele keerulisele olukorrale käivad kõik ettevalmistused vabadeks valimisteks järgmisel kevadel.

Bamakos kohtus Laanet ka Euroopa Liidu väljaõppemissiooni EUTM Mali ülema, brigaadikindral Fernando Luis Gracia Herreizi ja Eesti kontingendi liikmetega, kes Mali armeele väljaõpet teostavad. Brigaadikindral Herreizi tunnustas eestlaste panust ning professionaalsust. Kohtumisel arutati edasisi strateegilisi samme, et tagada julgeolek nii Malis kui kogu Saheli piirkonnas.

«Euroopa lõunapiiri kaitse algab kaugemalt kui Vahemeri, EUTM Mali missiooni eesmärk on võimaldada Mali relvajõudude piisavad oskused, et terrorism ja äärmuslus maha suruda. See tegevus kindlustab ka meie lõunapiiri,» ütles Laanet.

Eesti panustab Malis kolmel operatsioonil – Prantsusmaa juhitud operatsioonil Barkhane ja selle erioperatsioonide sihtüksuses Takuba, ÜRO missioonil MINUSMA ning Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali.