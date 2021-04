Viinis peetakse tuleval nädalal uusi kõnelusi Iraani tuumaleppe üle

Avalduse kohaselt kohtutakse Viinis, et «selgitada sanktsioonide lõpetamist ning tuumaprogrammi rakendamist, sealhulgas vastavate ekspertgruppide kohtumiste teel».

Euroopa Liidu, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa, Suurbritannia ja Iraani avalduses rõhutati, et nad on valmis tervitama USA naasmist tuumaleppesse.

Iraani televisioon tsiteeris reedel islamivabariigi tuumaläbirääkijat Abbas Araghchit, kelle sõnul «ei vaja USA naasmine tuumaleppesse mingeid läbirääkimisi ning tee on üsna selge».

USA eelmine president Donald Trump viis Ühendriigid 2018. aastal Iraani tuumaleppest välja, kuid tema mantlipärija Joe Biden on andnud mõista, et Washington on valmis naasma.