Euroopas tuleb taas festivalide ärajätmise suvi

Festival on üks viimastest ära jäetud kultuuriüritustest, mille hulgas on ka mitu Euroopa suurimat muusikafestivali.

Prantsusmaal on nendeks muuhulgas Solidays, Hellfest, Garorock, Eurocks ja Pariisi Lollapalooza, millel on tavapäraselt kokku üle miljoni osaleja.

Oma plaanidest on loobunud ka seitse Saksamaa ja Šveitsi festivali: Deichbrand, Hurricane, Southside, Rock am Ring, Rock im Park, SonneMondSterne ja Greenfield.

Euroopa Liit maadleb vaktsiinide hankimise ja tarnega, seni on vaktsineeritud vaid 10 protsenti elanikest, mis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil on «lubamatult aeglane» tempo.