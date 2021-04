USA, Jaapan ja Lõuna-Korea ilmutasid ühtsust Põhja-Korea suhtes

Kõrged ametiisikud märkisid ühisavalduses, et jagavad muret Põhja-Korea tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide pärast ning lubasid teha koordineeritud kolmepoolset koostööd tuumadesarmeerimise nimel.

Nad leidsid, et rahvusvaheline kogukond, sealhulgas Põhja-Korea peavad täielikult jõustama ÜRO Julgeolekunõukogu vastavad resolutsioonid ning et rahu ja stabiilsuse säilitamiseks Korea poolsaarel on vaja ennetada tuumarelva levikut ja tugevdada heidutust.