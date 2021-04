USA veteranpolitseinik nimetas jõukasutust Floydi vastu täiesti tarbetuks

Zimmerman ütles prokurör Matthew Frankile, et vaatas nii kõrvalseisja videot kui ka politseinike endi kaamerate salvestatut 2020. aasta 25. mai sündmustest, milles osales lisaks Chauvinile veel kolm korrakaitsjat.

«Tõugata ta näoli maha ja suruda oma põlvega kaelale nii pikka aega, on lihtsalt täiesti tarbetu,» lausus ta.

«Ma ei näinud mingit põhjust, miks politseinikud tundsid end ohustatuna – kui see on, mida nad tundsid, mida nad pidid tundma – et kasutada sellist jõudu,» ütles Zimmerman.