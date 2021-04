Lasnamäel hukkus tulekahjus inimene

2. aprillil kell 23:27 sai häirekeskus teate, et Lasnamäel Linnamäe teel põleb üheksakordse kortermaja eelviimasel korrusel korter. Sündmusele reageerisid Lasnamäe, Kesklinna ja Pirita komandod ning kiirabi.

Põlengu käigus lõhkes 9. korruse korteri veetoru, mis tehnikute abiga kiiresti suleti, kuid sellegipoolest said mitmed alumised korterid veekahjustusi. Päästjad panid tule levikule piiri kell 00:20 ning tulekahju likvideeriti lõplikult kell 01:26. Esialgsetel andmetel ei olnud korteris toimivat suitsuandurit.

Käesoleval aastal on tulekahjudes hukkunud juba 10 inimest, eelmisel aastal oli samal perioodil hukkunuid 14.

Päästeamet tuletab kõigile meelde, et suitsuandur on igas kodus kohustuslik. Suitsuandurit tuleb kontrollida vähemalt kord kuus - ainult nii saab olla kindel, et andur kriitilisel hetkel ka tööle rakendub.