Peking püüab luua idüllilist kuvandit rahvaste ühtsusest Xinjiangis

Hiina tegeleb suure PR-pealetungiga, et muuta piirkonna kuvandit, kus USA hinnangul toimub uiguuride ja teiste moslemivähemuste vastu suunatud genotsiid.

Kui Xinjiangi puuvillatööstust süüdistatakse sunnitööjõu kasutamises ja see on üle maailma tähelepanu äratanud, levitab Peking jõuliselt hoopis teistsugust kuvandit.

Räpplaulud, fotonäitused ja muusikal «Laulude tiivad» kuuluvad piirkonna uue kuvandiloome juurde ning terve leegion Hiina kuulsusi on asunud Xinjiangi tekstiilitööstuse kaitsele.

Hiina tõrjub kõiki süüdistusi, väites, et Xinjiangis valitseb sotsiaalne ühtekuuluvus, tänu riigi sekkumisele on saadud jagu vägivaldsest äärmuslusest ja käsil on majanduse uuendamine.

Film, mille väljatulek jäi väidetavalt aasta võrra hiljaks, jutustab kolmest eri rahvusest mehest, kes saavad muusikalist inspiratsiooni lumega kaetud mägedelt ja suurtelt kõrbemaastikelt.

Riiklik ajaleht Global Times teatas muusikafilmi väljatuleku järel, et Hiina stuudioid on tiivustanud Hollywoodi kassahitid nagu «La La Land» ja nüüd on aeg selliseid ise toota.

Kuid muusikalis puuduvad Ida-Turkestanis ehk Xinjiangis inimesi seiravad turvakaamerad ja julgeolekukontrollid.

Ehkki pool piirkonna elanikest on moslemid, ei leidu ka ainsatki viidet islamile – pole mošeesid ega islamipäraselt rõivastunud naisi. Küll aga leidub kaader, kus püüdlikult raseeritud uiguurist peategelane õllega toosti ütleb.

Inimõigusrühmituste hinnangul on Ida-Turkestanis vähemalt miljon moslemit kinnipidamislaagrites, samuti toimub seal naiste sundsteriliseerimine.

Hiina sulges veebruaris piirkonnas laialt levinud vestlusplatvormi Clubhouse, mis võimaldas inimestel vabalt mõtteid vahetada.

Praegu on tugeva surve all Rootsi rõivabränd H&M, mis on toetanud parema puuvilla algatust (Better Cotton Initiative) ja olnud kriitiline Xinjiangi sunnitööjõu kasutamise suhtes. Hiina püüab kriitikat ilmutanud kaubamärki jõuga oma turult välja tõrjuda.