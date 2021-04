President Steinmeier: Saksamaal on usalduskriis

Steinmeier tõdes, et testimises, digitaalsetes lahendustes ja vaktsineerimises on tehtud vigu.

«Teie ootused neile, kes valitsuses on, on «võtke end kokku»».

«Tõde on see, et me ei ole maailmameistrid, kuid ka mitte ebaõnnestunud,» lausus ta.