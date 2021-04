Vahemerel päästeti põgenikud kahelt paadilt, kolmanda saatus teadmata

Vabatahtlike päästeliin Alarm Phone teatas laupäeval, et kaks paaditäit varem kriitilises olukorras olnud inimest on päästetud. Kokku oli alustel umbes 160 inimest.

«Meil on hea meel kinnitada, et kaks alust kolmest hädasolevast päästeti Lampedusale pärast kolme päeva ilma abita,» teatas Alarm Phone Twitteris, viidates Itaalia saarele.

Alarm Phone hoiatas varem, et üks paat on hakanud lekkima ning et teisel paadil on inimesed juba teist päeva toidu ja veeta ning hakkavad paanikasse minema.