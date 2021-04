Isamaa naiskogu esitas Tallinna linnapea kandidaadiks Riina Solmani

Isamaa naiskogu IREN revisjonikomisjoni esimehe Riina Kiti sõnul on Solman igati väärikas Isamaa kandidaat Tallinna linnapea ametikohale. «Riina näitas ennast rahvastikuministri ametis väga heast küljest, esindades ametis ka Isamaa naiskogu väärtusi, tehes järjekindlalt tööd Eesti perede järelkasvu huvides ja jäädes igas olukorras väärikaks. Ta on väga sihikindel, suure empaatiavõimega ning pereväärtusi toetav. Riina tegutses peresõbraliku Eesti kujundamise nimel mitte ainult sõnade, vaid konkreetsete tegudega,» ütles Riina Kitt.

Isamaa märkis oma pressiteates, et Solman on olnud 20 aastat Oleviste Hoolekande süda, olnud vaesuse vastu võitlemise võrgustiku EAPN koordinaator, teda on valitud korduvalt parimaks suhtekorraldajaks ning tunnustatud Unicefi Sinilinnu tiitliga. Solman on olnud vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Eesti hea tahte saadik Euroopas ja nomineeritud Aadu Luukase aastapreemia nominendiks.