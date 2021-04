Solman: uued tüved saadavad noored haiglavoodisse. Vaktsiini neile aga ei pakuta

«Et aga lugu siin ei lõppenud, saab lugeda esiuudistest, mis kurdavad, et keskealised napsavad riskirühma eest vaktsiine,» lisas Solman ja nentis, et on kurb, kui uudistejanus on võimalik isegi vaktsineerimine negatiivsesse valgusesse asetada. Kahjuks lükkavad sellele retoorikale hoogu juurde ka tervisekassa ja sotsiaalministeerium. Linn on täis plakateid, millega kutsutakse üles esimesel võimalusel vaktsineerima, kuid alla 60- aastastele mitte-ministritele reaalset võimalust kuskil paistmas tegelikult ei ole. Kui nüüd see võimalus aga leitakse, siis heidetakse seda kohe ette ja mõistetakse hukka.»

Solman tõi välja, et ühelt poolt on koroonaviiruse uued tüved üha nooremad inimesed haigevoodisse saatnud, teisalt nendele vaktsiine ei paku. «Olen loomulikult nõus, et riskirühm tuleb vaktsineerima saada, kuid pooldan ka noorematele antud võimalust soovi korral vaktsineeritud saada. Kui eesmärk on elanikkonnast 60-70 protsenti kiiremas korras ära vaktsineerida, ei tasu peljata sihtgrupi laiendamist. Kodukontor ja laste lasteaiast koju jätmine võib olla täiesti tehtav tervisekassa ja sotsiaalministeeriumi ametnikele, kuid selge on ju see, et paljudel keskealistel see võimalus puudub.»