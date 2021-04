VIDEO ⟩ Saksa-Prantsuse telekanal tõi vaatajateni Eesti soolise ebavõrdsuse

«Sama töö, sama palk – Eestis see ei kehti,» seisab saate tutvustustekstis. «On terve rida põhjuseid, miks just see Balti riik palgavõrdsuse osas Euroopa ankrumees on. Naised töötavad seal sagedamini kehvalt tasustatavatel ametikohtadel ja neid edutatakse harvem. Siia lisandub mõnede naiste puhul veel see, et nende teenistus on väiksem ainuüksi sellepärast, et nad naised on.»

«Eesti hoiab enda käes kurba rekordit,» alustab saate autor Anja Waltereit kaadritaguse tekstiga. «Seal ulatub meeste ja naiste vaheline palgalõhe 21,7 protsendini, mida on rohkem kui üheski teises euroliidu riigis. EL-i keskmine on 14,1 protsenti, kui võrrelda keskmist brutopalka tunnis. Eesti naiste jaoks tähendab palgalõhe seda, et nad teenivad 78 senti iga mehe teenitava euro kohta. Ometi on vahepeal koguni 30 protsendini küündinud palgalõhe viimase kümne aasta jooksul vähenema hakanud. Nüüdseks on leevenemistendents juba selgelt tajutav.»

Saade jätkub Kalamajas kahe kaameraga salvestatud stand up'iga (püstijalukomöödia - toim.), milles Anja Waltereit selgitab, et võrdse palga nõude vastu eksimine on ka Eestis illegaalne.

«Ometi kogevad Eesti naised töökohal ikka ja jälle mitmesugust ebavõrdsust. Kohe kohtamegi ühte nendest naistest,» ütleb Waltereit ja siirdub võttegrupiga külla The Better Fundi asutajale Liina Laasile, kes on soolise lõhe teemal ka varem sõna võtnud.

Noore emana on Laas start up'e asutanud ja eelnevalt ka suures pangas töötanud. Diskrimineerimist koges ta aga idufirma investeerimisvoorus.

«Läksin enda äriplaani tutvustavale kohtumisele, kus meeskonsultant küsis minult volitust – mille alusel ma firmat esindan,» räägib Laas ingliskeelses intervjuus. «Olin segaduses, sest mina olingi selle ettevõtte omanik.»

Laasi sõnul tekkis segadus ilmselt sellest, et ta oli noor naine. Muuhulgas tunneb ta teisigi sarnasesse olukorda sattunud sookaaslasi, ja seda vaatamata asjaolule, et eestlased üldjuhul võrdõiguslikkust pooldavad. Reaalsus näitab paraku tesitsugust palet.

«Väliselt ütleb igaüks, et kõigil on samad võimalused – valitseb võrdsus. Aga poole rahvastiku jaoks siin päris kõik ei klapi. Näib, nagu oleks Eesti vaikimisi seksistlik riik,» arutleb Laas.

Ainuüksi diskrimineerimisega suurt palgalõhet siiski põhjendada ei saa.

«Eesti on endale võtnud eesmärgiks meeste ja naiste palgaerinevusi uurida,» ütleb Waltereit Tallinna Ülikooli ees salvestatud stand up'is. «Alates 2019. aastast on käimas laiaulatuslik sotsiaalministeeriumi tellitud uuring, mis peab välja selgitama nii palgalõhe põhjused kui ka võimalused selle probleemi vastu midagi ette võtta.»

Tallinna Ülikoolis salvestatud intervjuus ütleb soolise palgalõhe vähendamise projektiga REGE (Reducing the Gender Wage Gap) seotud sotsiaalteadlane Triin Roosalu, et erinevate ettevõtete omanike ja töötajatega tehtud intervjuudest koorus välja nii mõndagi kummalist.