EKRE üritab tõkestada politsei volituste laiendamist

Riigikogu liikme Kert Kingo hinnangul on valitsus riigikokku toonud seaduseelnõu, millega tahetakse riigis kehtestada totalitaarset kontrolli. «Valitsus tahab hakata tavaolukorras rakendama meetmeid, mis on kohased eri- või hädaolukorras. Politseile kavatsetakse anda püsiv õigus näiteks isiku koti, auto või eluruumide läbiotsimiseks, sundtoomise kohaldamiseks ja kinnipidamiseks kuni 48 tunniks,» ütles Kingo.

Kingo sõnul on seni korrakaitseseaduses sätestatud erimeetmete kasutamine terviseameti ametnike tegevusvaldkond. «Seni sai politseile need õigused ainult siis, kui valitsus kuulutas ametlikult välja hädaolukorra või eriolukorra. Nüüd aga tahab valitsus anda neile õiguse riivata inimeste põhiseaduslikke õigusi tavaolukorras. Meie erakond ei ole sellega nõus, mistõttu esitasime ettepanekud jätta repressioone võimaldavad punktid jõustamata ja täpsustada vastavas seaduses regulatsiooni kehtivusala,» märkis ta.

Kingo leiab, et politseile volituste juurde andmiseks puudub igasugune põhjus. «Praegune seadus lubab erimeetmeid kasutada eriolukorras või hädaolukorras, mille kehtivus on ajaliselt määratletud. Seega on ajaliselt määratletud ka politsei õigus kasutada erimeetmeid,» ütles Kingo.