Türgis peeti seoses avaliku kirjaga kinni 10 eruadmirali

Türgi kiitis märtsis heaks Istanbuli Panama või Suessi kanaliga võrreldava laevateekanali rajamise. Plaan vallandas debati 1936. aasta Montreux´ konventsiooni üle. 104 eruadmirali märkis avalikus kirjas, et Montreux´ konventsiooni «debatiks avamine» on murettekitav.

Istanbuli kanal on seni ambitsioonikaim president Recep Tayyip Erdoğani enda sõnul tema «hulludest projektidest», mille abil on ta uuendanud Türgi taristut, lastes oma 18 võimuaasta jooksul ehitada uusi lennuvälju, sildu, teid ja tunneleid.

Türgi ametnike sõnul on uue kanali ehitamine elutähtis, vähendamaks Istanbuli Bosporuse väina koormust. Euroopat ja Aasiat eraldav väin on üks maailma tähtsamaid kaubateid ja väga tiheda liiklusega. Mullu läbis seda üle 38 000 aluse ja viimastel aastatel on seal toimunud mitmeid laevaõnnetusi.