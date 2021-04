Sotside juht Saar nõuab Kallaselt vaktsineerimiskaose pärast aru

«Olete öelnud, et vaktsineerimine on teie valitsuse prioriteet nr 1. Viimase nädala jooksul on kõigile saanud selgeks, et teie juhitud vaktsineerimisprotsessis on tõsiseid puudujääke ja kohati valitseb lausa korralagedus,» kirjutas Saar peaministrile.

Saar tõi välja, et Eesti on üle 80-aastaste vaktsineerimise hõlmatuse poolest Euroopa Liidu üks kehvemaid, see aga suurendab koormust Eesti haiglasüsteemile ning maksab hulga inimelusid.

«Jätkuvalt paneb valitsus eaka inimese elu sõltuvusse sellest, kas tal on digitaalse identifitseerimise vahendid. Samal ajal näeme väärtusliku tervishoiuressursi raiskamist tühjades vaktsineerimiskeskustes, kuna eakad ei ole võimelised lühikese ajaga ennast kirja panema või puudub neil selleks sootuks võimalus,» märkis Saar.

Lisaks tõi ta välja, et segased sõnumid vaktsiinide ohutusest hirmutavad inimesi.

«Venekeelse elanikkonna valmisolek vaktsineerida on madal ning valitsusel ei ole plaani, kuidas hõlmatust selles ühiskonnarühmas tõsta,» lisas ta. Saare hinnangul on vaktsineerimise korraldus kaootiline. «Perearstid ootavad pikisilmi vaktsiini, et kaitsta 80+ patsiente, aga vaktsineerimiskeskustes vaktsineeritakse samal ajal tuhandeid noori inimesi,» selgitas ta.

«Need on vaid mõned näited tõsistest möödalaskmistest vaktsineerimise korralduses. Sellel kõigel on kolossaalne hind Eesti inimeste tervisele, aga ka sotsiaalmajanduslikule olukorrale. Eesti riigi ja rahva jaoks on hädavajalik viivitamatult analüüsida tehtud vigu ning juhtida vaktsineerimisprotsess õigele rajale,» kirjutas Saar.

Seetõttu soovib erakond peaministrilt esimesel võimalusel tulemist riigikogu ette, et anda aru tekitatud kaose põhjustest ning leida arutelus rahvaesindusega lahendused.