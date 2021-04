Moskva pikendas tähtaega Twitteri ebaseadusliku sisu eemaldamiseks

Venemaa riiklik telekommunikatsiooni järelevalveorgan Roskomnadzor aeglustas märtsi keskel Twitteri teenuseid Venemaal, süüdistades firmat suutmatuses eemaldada oma sisust lapsporno, uimastite ja noorte enesetapule õhutamisega seotud sisu.

Roskomnadzor andis Twitterile sisu kõrvaldamiseks kuu aega, ähvardades vastasel korral teenused Venemaal täielikult blokeerida.

Esmaspäeval teatas Roskomnadzor, et pärast teenuste aeglustamist on Twitter kustutanud ligi 2000 ebaseadusliku sisuga postitust ja on lubanud protsessi kiirendada.

Ametkond lisas, et Twitteri aeglustamine jääb 15. maini jõusse, kuid platvormi otsustati mitte blokeerida.

Kremli-kriitikud on väljendanud muret, et Twitteri ja teiste sotsiaalmeediaplavormide sihikule võtmine on katse vaigistada opositsiooni.

Kui aeglustamine läinud kuul algas, mõistis Twitter hukka Venemaa katse «blokeerida ja lämmatada avalikku arutelu».

Platvorm teatas toona, et sellel on laste seksuaalse ekspluateerimise suhtes nulltolerantsi poliitika ja platvorm ei toeta enesetappu ega enesevigastamist.