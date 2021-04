Prantsusmaal algatati uurimine eliidi «salapidusöökide» suhtes

Prantsusmaal on suletud kõik restoranid ja kohvikud, sel nädalal jõustusid koroonaviirusse nakatumise aeglustamiseks uued ülemaalised piirangud.

Pariisi prokurör Remy Heitz teatas pühapäeval, et algatatud on uurimine, mis annab hinnangu, «kas pidusöökide korraldamisel eirati tervishoiureegleid» ning peab tegema kindlaks võimalikud korraldajad ja osalejad. Ühe allika väitel on õhtusöökidel osalenud isegi valitsusliikmeid.