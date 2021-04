MKM sõlmis Kredexiga lepingu haridusvaldkonna idufirmade toetamiseks

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on edtech ettevõtetel äärmiselt oluline roll haridusinnovatsiooni edendamisel, mida saab edukalt müüa ka Eestist väljapoole. «Meil on kahtlemata väga palju tublisid ettevõtjaid, kelle ideed ei ole siiani veel saanud piisavalt head kasvulava,» ütles Sutt.

Ministri sõnul on tegemist olulise sammuga, et luua Eestisse soodne kasvukeskkond konkurentsivõimelistele edtech ettevõtetele. «Meie eesmärk on aidata kaasa haridusinnovatsiooni laienemisele nii Eestis kui väljaspool, arendada teaduspõhisemat edtech sektori ökosüsteemi ja suurendada teadlikkust haridustehnoloogilistest võimalustest,» lisas ta.