Seeder: suurt debatti Tallinna linnapea üle pole erakonnas peetud

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder selgitas Postimehele, et laiapõhjalist debatti Tallinna linnapea kandidaadi üle pole erakonnas veel toimunud. Ajaliselt ei oska ta ka öelda, millal see võib juhtuda. «Aga praegu on ka mõneti keerulisem aeg koroonaviiruse tõttu, kuna inimesed ei saa füüsiliselt kokku. Olgugi, et internetis kõik toimub, aga tavapärane arutelu ei toimu ning eks see võib olla ka arutelu intensiivsust takistab,» põhjendas Seeder.