Veerandi häältest kogunud Borisovi parteile Kodanikud Bulgaaria Euroopaliku Arengu Eest (GERB) on tulemus pettumus, arvestades, et senise 95 saadikukoha asemel tuleb neil uues parlamendi koosseisus leppida umbes 70 kohaga, vahendas uudisteagentuur Novinite. Enamuse saavutamiseks on parlamendis tarvis 121 häält.