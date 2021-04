Erdoğan süüdistab eruadmirale poliitilises riigipöördekatses

«Riigis, mille ajalugu on täis riigipöördeid, ei ole eruadmiralide rühma järjekordne katse vastuvõetav,» lisas ta.

Lisaks reguleerib see Musta mere ääres mitteasuvate riikide sõjalaevade väinakasutust.

Eruadmiralid väljendasid muret, et kanali rajamine võib viia Montreux' konventsiooni hülgamiseni, vihastada Venemaad ja ohustada Türgi julgeolekut.

Erdoğani sõnul on kanali sidumine leppega «täiesti vale». Ta lisas, et kanal tugevdaks riigi suveräänsust ja vihjas, et Türgi võib paktist hiljem siiski lahkuda.