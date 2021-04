Floridas üritavad päästjad keskkonnakatastroofi ennetada

On oht, et mürgine ja veidi radioaktiivne vesi lekib lähedalasuvasse elurajooni ja lõpuks Tampa lahte. Rajatis asub vana fosfaadikaevanduse ja väetisetehase juures.

Piirkonnas on kohustusliku evakueerimiskorralduse saanud üle 300 majapidamise.

Osariigikuberner Ron DeSantis kuulutas laupäeval välja erakorralise seisukorra, et probleemi lahendamiseks riiklike vahendite eraldamist hõlbustada.

DeSantise sõnul pumbatakse päevas sealt välja umbes 125 miljonit liitrit vett. Kuberneri kinnitusel on asjatundjate hinnangul õnnetuse vältimiseks vajalik vee kontrollitud äravool. Väljaande Guardian info kohaselt pumbatakse vett merre.

Ajaleht Tampa Bay Times kirjutas, et mitmed evakueerimiskorralduse saanud inimesed ei kavatse kodust lahkuda.

«Me kõik teame, et vett on seal palju. Kuid siit on sinna üle miili ja vahepeal palju künkaid ja langusi,» ütles 76-aastane Kenneth Rexford ajalehele.