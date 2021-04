Ta täpsustas, et kõige parem ülevaade Vene vägede ümberpaigutusest on Kremli eriteenistuste kõrval USA luurel.

Samas ei usu Teperik, et Putin Ukrainaga sõda tahaks alustada, olgugi et väike võidukas lahing on enamjaolt edukas viis panna oma rahvast unustama kõike halba, millega nad igapäevaselt oma elus kokku puutuvad.

Teperiki hinnangul on Putini ja Kremli soov survestada Ukrainat nii kaugele, et tupikusse jõudnud läbirääkimised Ukrainaga oleksid Venemaa jaoks võimalikult soodsate tulemustega. See kahtlemata ei meeldi omakorda Ukrainale, kuigi seal on sisepoliitiline surve lepped Venemaaga üle vaadata.