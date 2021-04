Euroopa Liidu juhid üritavad Türgiga suhteid parandada

Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen ja Ülemkogu eesistuja Charles Michel lähevad nüüd selgust saama, kui vettpidav on Erdoğani korduvalt kõlanud lubadus suhetes uus lehekülg pöörata.

Türgi on öelnud, et tahab edasi minna kõnelustega, mis viiksid konkreetsete tegudeni eeskätt migratsiooniküsimustes.

Euroopa Liidu juhid seevastu on korduvalt hoiatanud, et suhete paranemine sõltub sellest, kuidas Erdoğan käitub ja kas ta jääb partnerina konstruktiivseks.

Kuigi Euroopa Liit võib Türgile pakkuda tolliliidu ajakohastamist, viisalihtsustusi ja rohkem raha põgenike eest hoolitsemiseks, on selle juhid rõhutanud, et algav kohtumine pole mõeldud sellisteks läbirääkimisteks, vaid pigem on eesmärk teha selgeks suhete parandamise tingimused.