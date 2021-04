Sotsiaalministeerium otsib isadele sobivat müksajat

Täpsemini on eesmärk leida projektipartner, kes aitaks sotsiaalkindlustusametil töötada välja ja testida sekkumisi, mis paneks võimalikult paljud isad kasutama isa täiendavat vanemahüvitist. Tegu on teise müksamisprogrammi kuuluva projektikonkursiga, millega soovitakse parandada avaliku sektori teenuste pakkumist.

«Müksud on õrnad, mitte-karistavad ja odavad võtted, millega riik saab suunata inimesi valikute juurde, mis on kooskõlas ühiskonna konsensuslike väärtustega, nagu õnn, tervis või jõukus. Müksud ei asenda seadusi või ametlikke reegleid. Mükse kasutatakse nende täiendamiseks,» ütles Pajumets.

«Isad ei saa sageli neile võimaldatud isa täiendava vanemahüvitise kasutamisest õigesti aru või ei jõua see info nendeni, mistõttu nad seda võimalust täielikult ei kasuta,» ütles Karron. Nii on eesmärk leida parimad võimalikud viisid, kuidas isasid motiveerida ära kasutama neile seaduse poolt antud õigust väikelapsega kodus olla ja pere toetada.

Projektikonkurss on avatud 6. aprillist 6. maini 2021. Taotlusi on võimalik esitada Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas ETIS. Projekti eeldatav algusaeg on juuni 2021. Konkursi eelarve on 72 600 eurot. Projektikonkursil on oodatud osalema kõik organisatsioonid, kes vastavad konkursidokumentides toodud kvalifitseerumisnõuetele.