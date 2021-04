Saadikud moodustasid Valgevene poliitvangide toetusrühma

Toetusrühma esimees Mihhail Lotman ütles, et olukord kodanikuõigustega Valgevenes on väga halb ja halveneb. «Kahjuks on hiljutised jämedad inimõiguste rikkumised sellistes kohtades nagu Myanmar, Hongkong ja mujalgi inimõiguste olukorra Valgevenes varju jätnud. Valgevene poliitvangide olukord on väga raske ja see kehtib eriti naisvangide kohta,» rääkis Lotman.