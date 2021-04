Euroopa Ravimiamet: AstraZeneca vaktsiin on seotud trombide tekkega

Itaalia ajalehele Il Messaggero antud intervjuus lausus ekspert: «Minu arvates võime nüüd öelda, et on selge seos vaktsiiniga.»

Cavaleri hinnangul pole tõenäoline, et ravimiamet seab AstraZeneca vaktsiini kasutamisele eapiirangud, nagu seda on teinud mõned riigid.

Samas väljendas ta arvamust, et mõningate vanuserühmade, eriti näiteks noorte naiste puhul, kelle seas on esinenud rohkem tromboosi juhtumeid, tuleb siiski täpsemalt kaaluda riski ja kasu tasakaalu, sest üldjuhul haigestuvad nad Covid-19sse kergemalt.

«Paljud ootavad, et EMA lahendaks küsimuse kõigi jaoks, aga see pole nii lihtne,» ütles Cavaleri Il Messaggerole. «Kindlasti värskendatakse tooteinfot, tuues välja, et ebasoodsad reaktsioonid on seotud vaktsiiniga. Seda öeldakse selgelt.»