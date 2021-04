«Välispanoraam» rääkis Iisraelist sel korral lähemalt, külas käis Merili Arjakas. Saatejuht on Martin Kutti.

Vaktsineerimist Iisraelis on toodud eeskujuks ülejäänud maailmale. Vaktsiinide hankimisel oldi edukad ja kaitsesüstide tegemise tempo oli muljetavaldav. Arjakas selgitas, et Iisrael sõlmis lepingu ravimitootjaga Pfizer, nõustudes jagama nendega teatud terviseandmeid. Vastu saadi piisavas koguses vaktsiinidoose, et saavutada karjaimmuunsus. Lepingu juures oli aga kolm olulist aspekti.