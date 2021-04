Sel nädalal avaldab valitsus piirangute leevendamiseks vajalikud näitajad

Arvulised näitajad on siiski vaid indikatiivsed ja otsuse, kas lapsed pääsevad veel kevadel kooli, teeb valitsus koos teadusnõukojaga.

«Meil on plaanis veel sel nädalal tulla välja sellise viirusega elamise valge raamatuga, millega tahame konsulteerida kogu ühiskonnaga, et kuidas edaspidi vältida seda olukorda, et riik peab midagi sulgema või piiranguid kehtestama, kuidas saaksime paremini kõik selle regulatsiooniga töötada,» ütles Kallas.