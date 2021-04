Gröönimaa valimistel põrkuvad maailma suurjõudude kaevandushuvid

Tänavu märtsis tõi Londoni mõttekoda Polaaruuringute ja -poliitika algatus (Polar Research and Policy Initiative ehk PRPI) oma raportis välja, et nn viie silma maad Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa peaks keskenduma Gröönimaale, et vähendada oma sõltuvust Hiinast oluliste mineraalide hankimisel.