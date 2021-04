«Austatud soomerootslane! Oled sa mõelnud, et ka sinul on valikuvabadus? Et ka sina saad valida?» pärib Põlissoomlaste esimees Jussi Halla-aho rootsikeelses pöördumises, mille partei avaldas esmalt aprillis toimuma pidanud, kuid nüüd juuni keskele lükatud kohalike valimiste eel. Tegu on üldse esimese korraga, kui praegu Soome populaarseima erakonna juht kõnetab roostikeelseid valijaid nende emakeeles.