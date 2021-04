Islamiriik röövis Süürias 19 inimest

Veel mitu inimest said vigastada ja toimetati haiglasse, vahendas uudisteagentuur SANA.

Islamiriigi võitlejad on rünnakuid režiimivägede vastu Süüria kõrbes viimastel kuudel hoogustanud.

Röövitud on tsiviilisikuid, karjuseid ja sõdureid, ütles Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman.

«Röövitud inimesed tavaliselt tapetakse, eriti kui nad on režiimivägede liikmed,» ütles ta.

Vaatluskeskuse juhi sõnul on nüüdne inimrööv suurim alates 2019. aastast, mil džihadistid oma viimased territoriaalvaldused kaotasid.

IS vallutas 2014. aastal suure osa Süüriast ja Iraagist. Süürias löödi rühmitus tunamullu märtsis tagasi, kuid see on kõrbealadel siiski tegevaks jäänud.