Kaja Kallas: oleks oodanud, et Ratas näitab vaktsineerimisega eeskuju

Kallas tõdes, et valitsuse ja riigikogu liikmete vaktsineerimise üks eesmärk oli eeskuju näitamine. «See oli otsus, mille me tegime 12. märtsil: valitsuse ja riigikogu liikmeid selle vaktsiiniga (AstraZeneca -toim) vaktsineerida, et võtta neid hirme maha. Seetõttu oleks küll oodanud riigikogu esimehelt eeskuju näitamist,» ütles Kallas «Aktuaalsele kaamerale».