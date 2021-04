Taanis pääseb juuksurisse koroonapassiga

«Mina tegin laupäeval testi, mis on kehtib täna õhtuni. Ma olen harjunud iga nädal või mitu korda nädalas proovi andma, nii et see ei ole mulle tegelikult ebamugav,» rääkis Rune Højsgaard, kes läks eile pärast kolmekuist ootamist juuksurisse.

Kopenhaagenis juuksurisalongi pidav Pernille Nielsen omakorda tunnistas, et tal on hea tunne lõpuks taas tööd alustada. «Me oleme seda avamist nii kaua oodanud ja nüüd oleme valmis ükskõik milleks, et saaksime uksed avada,» sõnas ta, lisades, et kui see tähendab koroonapassi, siis tuleb see endale teha ja edasi lihtsalt loota, et kõik see saab peagi läbi.