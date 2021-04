Euroopa Liidu juhid väljendasid Erdoğanile muret inimõiguste pärast

«Õigusriik ja põhiõigustest lugupidamine on Euroopa Liidu põhilised väärtused ja me jagasime president Erdoğaniga oma sügavat muret hiljutiste arengute pärast Türgis,» ütles Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel pärast pea kolm tundi kestnud kõnelusi Ankaras.

«Inimõiguste küsimused pole läbi räägitavad, need on absoluutselt primaarsed... me oleme seda väga selgelt öelnud,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes nimetas inimõigusi Türgi-EL-i suhete parandamisel otsustavaks.