Mihkelson olukorrast Ukraina piiril: kui püss on seinal, siis ühes vaatuses peab ta pauku tegema

«See on miski, mis ilmselt kõige enam survestab Kremlit tegema irratsionaalseid otsuseid ka Ukraina kontekstis,» leidis Mihkelson.

Ukraina ülemraada avalduses kutsuti lääneriikide valitsusi jätkama majanduslikku ja poliitilist survet Venemaale – on see praegu Venemaa jaoks punane rätik?

Ülemraada avaldus, mille nad tegid nädalapäevad tagasi, on otsene reageering nende pingete kasvule, mis Ida-Ukrainas on toimunud, ja mitte vaid läbi selle, et Venemaa koondab täiendavaid vägesid nii Ida-Ukrainasse kui Krimmi poolsaarele. Märtsi lõpus sai Ida-Ukrainas ühes rünnakus surma neli Ukraina kaitseväelast ja just nimelt sellele jõhkrale sündmusele ülemraada reageeris, lisaks massiivne propaganda, mis Venemaal on toimunud. Reaktsioon, mis praegu on lääne poolt Ukraina toetuseks tulnud, näitab, et Ukraina seljatagune on väga kindel.

Süüdistusi veeretatakse mõlemalt poolt: Venemaa ütleb, et tegelikult on hoopis Ukraina see, kes provotseerib oma käitumisega Venemaad vastusamme astuma.