Tempokalt vaktsineeriv Ungari leevendab koroonapiiranguid

«Täna jõudsime tähtsa verstapostini, 2,5 miljonit meie kaasmaalast on vaktsineeritud,» ütles Orbán teisipäeval Facebooki postitatud videosõnumis.

Ungari on ainus Euroopa Liidu liikmesriik, mis kasutab Vene ja Hiina koroonavaktsiine, mis ei ole veel saanud Euroopa ravimiameti heakskiitu.

Orbán ütles, et vaktsineerimistempo lubab valitsusel piiranguid leevendada.

«Ungari saab olla ja on Euroopa riik, kus vaktsiinid jõuavad igaüheni kõige kiiremini.»

Alates novembrist kehtinud öist liikumispiirangut leevendatakse ning see algab senise kella 20 asemel kell 22.

Kauplused ja teenused, mis on olnud suletud alates 8. märtsist, võivad kolmapäeval taas uksed avada tingimusel, et iga kliendi kohta on vähemalt 10 ruutmeetrit põrandapinda.