Nepali laastavad viimase aastakümne rängimad maastikupõlengud

«Sel hooajal on teatatud suurimast maastikupõlengute arvust alates nende juhtumite registreerimisest üheksa aastat tagasi,» ütles Nepali loodusõnnetuste ohu vähendamise agentuuri kõneisik Uddav Prasad Rijal AFP-le.

Alates 14. novembrist on Nepalis registreeritud rohkem kui 2700 maastikupõlengut, mida on 14 korda rohkem kui samal ajal aasta tagasi, teatas valitsus.

Rijal ütles, et talv oli novembrist veebruarini tavapärasest kuivem, suurendades tulekahjude ohtu.

Kliimaekspert Madhukar Upadhya ütles, et maastikupõlengute sagenemine on paratamatu, kuna Nepali talved on muutunud kliimamuutuse tõttu kuivemaks.