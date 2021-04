Biden teatas vaktsineerimise laiendamisest kõigile ameeriklastele

Algselt oli kavas, et vaktsiinid tehakse kõigile kättesaadavaks 1. maist, kuid Biden otsustas nihutada tähtaja 19. aprillile.

«Lubage mul olla teiega täiesti aus: me ei ole veel finišijoonel. Meil on teha veel palju tööd,» ütles Biden ja lisas, et endiselt käib võitlus elu ja surma peale.