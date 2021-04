Erakondade reitingutabelis jätkab liidrina Reformierakond

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,6 protsenti, Keskerakonda 20,9 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 18,8 protsenti ja valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakond, kelle toetus oli märtsi alguseks tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta detsembrist, on nüüd kuu ajaga kaotanud 1,9 protsenti oma toetusest. Samas jätkab peaministripartei reitingutabelis kindla liidrina ning edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 12,7 protsenti. Keskerakonna toetus, mis märtsi alguseks oli jõudnud madalaimale tasemele alates 2019. aasta algusest, on nüüd kuu ajaga oma toetust kasvatanud 3,2 protsendi võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 11,4 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6,2 protsendiga ning Isamaa 5,4 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 54,5 protsenti ja opositsioonierakondi 30,4 protsenti.

Teadur Martin Mölder toob esile, et reitingute üldise stabiilsuse taustal on viimased kuu aega olnud võimalik näha Reformierakonna ja Keskerakonna toetuste vahe aeglast, kuid järjekindlat vähenemist. Kui märtsi alguses oli nende vahe peaaegu 18 protsenti, siis praeguseks see langenud alla 13 protsendi.

«Keskerakonna toetuse hiljutine kasv on tingitud nende toetuse suurenemisest vene keelt kõnelevate valijate hulgas ning nagu viimaste nädalate küsitlused seda näitavad, siis ennekõike Ida-Virumaal. Eestlaste hulgas Keskerakonna toetus suurenenud ei ole ning püsib alla 15 protsendi. Samas on vene keelt kõnelevate valijate hulgas Keskerakonna toetus viimastel nädalatel tõusnud üle 57 protsenti,» märkis Mölder.

Tema sõnul on see umbes sama tase, mis eelmise aasta sügisel ning jääb oluliselt alla nende toetusele valimiste ajal, mil see oli vene valijate hulgas umbes 70 protsenti.

«Kolmandal kohal oleva EKRE toetus on hetkel natuke alla 19 protsendi ning paistab olevat vene valijate hulgas viimastel nädalatel stabiliseerunud kuskil 11-12 protsendi tasemel. See erakordselt kõrge tase teeb EKRE-st hetkel selles valijaskonnagrupis hulgas Keskerakonna järel populaarsuselt teise erakonna,» ütles Mölder.