ÜRO kavandab missiooni vähendamist Lõuna-Sudaanis

UNMISS-i ülem David Shearer ütles, et vähendamine on seotud ka ÜRO sõjaväelaste lahkumisega laagritest, kus tsiviilisikud otsisid kaitset Lõuna-Sudaanis kuus aastat väldanud kodusõjas, ning nende laagrite andmisega Juba kontrolli alla.

Shearer hoiatas samas, et rahuprotsess on endiselt habras ning teha on veel palju. Ta rõhutas, et vägivalla kasvu korral võib ÜRO lähetada täiendavaid jõude Lõuna-Sudaani.