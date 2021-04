Laagri riigigümnaasiumile valiti direktor

Taavi Vilba (34) on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe kehakultuuri õpetaja erialal. 2018. aastal asus ta tööle Saku Gümnaasiumi direktorina. Vilba on läbinud alustavate koolijuhtide arenguprogrammi ja osalenud haridusjuhtide täiendusõppes.

Saue vallavanem Andres Laisk nendib, et on vahva, et noor ja tarmukas mees, kes väljus tihedast konkurentsist võitjana, sattus olema ka Saue valla elanik. Vallale on riigigümnaasiumi avamine olulise tähtsusega ja ootused koolile kõrged.