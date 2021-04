Belobrovtsevi sõnul puudub linnal praegu arusaam, kuidas kevad kooliõpilastel lõpeb. «Praegu on 100-protsendiline distantsõpe, mis kestab arvatavalt 25. aprillini. Ja siis tulevad valitsuse uued otsused, kuid millised need on, ei tea praegu keegi,» ütles Belobrovtsev.

Ta avaldas lootust, et lapsed saavad sellel õppeaastal veel füüsilislet kooli minna, et kontaktõpet saada. «Kuid on ka võimalus, et seda ei juhtu ja õppeaasta lõpebki distantsõppega,» ütles abilinnapea.