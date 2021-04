Kallas: vaktsineerimine kulgeb Eestis edukalt

Peaminister nentis, et vaktsineerimine on seotud tarnetega. «Doose on tulnud vähem, seetõttu me tegutseme vaktsiinidefitsiidi tingimutes. Me oleme kokku leppinud, et kaks kolmandikku peab vähemalt minema riskirühmade vaktsineerimiseks ja üks kolmandik eesliinile. Kui meil on tulnud vaktsiine vähem, siis me oleme selle vaktsineerimisega peatanud just eesliinil, et saaks meditsiinisüsteemi koormuse alt välja vaktsineerida just riskirühmi,» ütles Kallas.